Депутат: Королевская получила ожог глаза после того, как ее облили зеленкой
Нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Наталья Королевская получила ожог глаза и частичную потерю зрения после того, как ее облили зеленкой в Одессе.
Об этом сообщила депутат Одесского облсовета Ирина Ковалиш.
"У Натальи Королевской ожог глаза и частичная потеря зрения", - написала она на Facebook, выложив видео инцидента.
Как известно, 2 июня в Одессе неизвестный в камуфляже облил лицо народного депутата от "Оппоблока" Наталии Королевской зеленкой.
Украинская правда
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Натаху зелёнкой облили - трагэдия. И сегодян же у нас 1 погибший и 3 раненных на фронте.