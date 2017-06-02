Депутат: Королевская получила ожог глаза после того, как ее облили зеленкой

Нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Наталья Королевская получила ожог глаза и частичную потерю зрения после того, как ее облили зеленкой в Одессе.

Об этом сообщила депутат Одесского облсовета Ирина Ковалиш.

"У Натальи Королевской ожог глаза и частичная потеря зрения", - написала она на Facebook, выложив видео инцидента.

Как известно, 2 июня в Одессе неизвестный в камуфляже облил лицо народного депутата от "Оппоблока" Наталии Королевской зеленкой.

Украинская правда