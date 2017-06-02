Депутат: Королевская получила ожог глаза после того, как ее облили зеленкой

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Пятница, 2 июня 2017, 19:56

Нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Наталья Королевская получила ожог глаза и частичную потерю зрения после того, как ее облили зеленкой в Одессе.

Об этом сообщила депутат Одесского облсовета Ирина Ковалиш.

"У Натальи Королевской ожог глаза и частичная потеря зрения", - написала она на Facebook, выложив видео инцидента.

Как известно, 2 июня в Одессе неизвестный в камуфляже облил лицо народного депутата от "Оппоблока" Наталии Королевской зеленкой.

Украинская правда

Темы: Королевская медицина здоровье Одесса
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Комментарии — 2
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IP: 35.187.14.---atthe02.06.2017 21:50
То не від зеленки, то їй правда очі коле.
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IP: 46.200.127.---sensor+202.06.2017 21:38
А кто говорил что сторонникам оккупации будет легко в Украине. Искусство врать требует жертв.

Натаху зелёнкой облили - трагэдия. И сегодян же у нас 1 погибший и 3 раненных на фронте.
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