Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе Королевскую облили зеленкой

Пятница, 2 июня 2017, 15:23

В Одессе неизвестный в камуфляже облил лицо народного депутата от Опоблока Наталии Королевской зеленкой.

Об этом в пятницу сообщает местное издание 048.ua.

Сегодня, в конференц-зале гостиницы "Гагарин" проходила конференция "Женщины за мир".

Активисты, которых издание называет "патриотами", объявили конференцию и участников пророссийских и пикетировали здание.

"Когда Королевская вышла на улицу, ее сразу же облил неизвестный в камуфляжной костюме. А выйти ей пришлось из-за сообщения о заминировании. В пресс-службе полиции сообщили, что саперы изучили территорию и не нашли взрывчатых веществ", - сообщает издание.

Участников форума эвакуировали сотрудники полиции.

Фото с облитой Королевской опубликовали в группе "Автомайдан Одесса".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Оппозиционный блокКоролевскаяОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Оппозиционный блок
САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу по делу о незаконной компенсации за жилье
Суд оправдал экс-нардепа от Оппоблока, ему вернут залог
Как стать гауляйтером. Истории коллаборантов Запорожья от "оппоблоковца" Балицкого до ноунейма Сауленко
Последние новости
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:10
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
Все новости...
Реклама: