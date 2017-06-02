Депутат: Королевська отримала опік ока внаслідок облиття зеленкою

Нардеп від фракції "Опозиційний блок" Наталія Королевська отримала опік ока і часткову втрату зору після того, як її облили зеленкою в Одесі.

Про це повідомила депутат Одеської облради Ірина Ковалиш.



"У Наталії Королевської опік ока і часткова втрата зору", - написала вона на Facebook, виклавши відео інциденту.

Як відомо, 2 червня в Одесі невідомий у камуфляжі облив обличчя народного депутата від "Опоблоку" Наталії Королевської зеленкою.

Українська правда