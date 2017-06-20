В среду будут избирать нового члена НАПК

21 июня состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность члена Национального агентства по предотвращению коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

По ее информации, мероприятие начнется в 16:00 в помещении Минюста в Киеве.

Как известно, 9 июня член НАПК Руслан Рябошапка подал в отставку.

Позднее появилась информация, что Кабинет министров досрочно прекратил полномочия Рябошапки.

Украинская правда