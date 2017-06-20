В среду будут избирать нового члена НАПК
21 июня состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность члена Национального агентства по предотвращению коррупции.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
По ее информации, мероприятие начнется в 16:00 в помещении Минюста в Киеве.
Как известно, 9 июня член НАПК Руслан Рябошапка подал в отставку.
Позднее появилась информация, что Кабинет министров досрочно прекратил полномочия Рябошапки.
Украинская правда
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