Кабмин принял отставку члена НАПК Рябошапки – СМИ

Кабинет министров досрочно прекратил полномочия члена Национального агентства по предотвращению коррупции Руслана Рябошапки.

Об этом "Українським новинам" сообщил источник в НАПК.

По его словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Таким образом, Кабмин удовлетворил заявление Рябошапки об отставке.

По информации агентства, Рябошапка в данный момент находится в отпуске.

Как известно, 9 июня Рябошапка заявил о решении подать в отставку.

Как сообщалось, в НАПК возник конфликт между главой агентства Натальей Корчак и членами НАПК Русланом Рябошапкой и Русланом Радецким.

В конце марта 2017 года Рябошапка заявлял, что Корчак исчерпала свой потенциал на посту главы ведомства.

Также премьер Владимир Гройсман призвал членов НАПК подать в отставку за то, что в последние дни марта система электронных деклараций была фактически недоступна, тогда как 1 апреля истекал срок для большинства декларантов второй волны.

Корчак свою вину в этом отвергает.

Как сообщалось, НАПК также никак не может утвердить результаты полной проверки электронной декларации членов правительства и премьер-министра.