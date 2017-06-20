Закон о деоккупации Донбасса должен зайти в Раду через Порошенко – БПП

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Вторник, 20 июня 2017, 14:32

Законопроект о реинтеграции Донбасса не может быть зарегистрирован в Верховной Раде без дополнительных замечаний президента Петра Порошенко.

Об этом сообщила журналистам во вторник представитель президента в парламенте, заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко, передает УНИАН.

"Я думаю, что без президента, без его дополнительных замечаний, а вы слышите, какие основательные замечания президент делает на любые инициативы, этот законопроект не будет зарегистрирован", - сказала она, комментируя слухи о том, что якобы законопроект о восстановлении государственного суверенитета в Донбассе может быть зарегистрирован в парламенте уже буквально на днях.

Она добавила, что рабочая группа по разработке этого документа состоит из аналитиков СНБО, народных депутатов, среди которых представители "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко".

"БПП не будет согласовывать регистрацию этого закона до момента, пока не приедет президент, не будут согласованы последние позиции", - добавила представитель президента в ВР.

Как сообщалось, 14 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время будет завершена разработка законопроекта "О восстановлении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

По словам спикера парламента Андрея Парубия, новый закон предусматривает создание единого оперативного штаба для управления силовыми подразделениями и законодательное закрепление за ОРДЛО статуса оккупированных территорий.

Депутат Виктория Сюмар отметила, что закон позволит применять вооруженные силы не только во время войны и АТО.

Как известно, сейчас Порошенко находится с визитом в США.

Темы: законодательство Верховная Рада АТО Донбасс
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