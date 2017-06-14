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Турчинов надеется, что Рада до каникул примет альтернативу АТО

Среда, 14 июня 2017, 16:11

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов надеется, что в ближайшее время завершат разработку закона о смене формата антитеррористической операции на Донбассе – и парламент его оперативно рассмотрит.

"Я считаю, что у нас не так много времени для принятия соответствующих решений", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Надеюсь, что уже на этой неделе состоится экспертное обсуждение, и после внесения президентом этого законопроекта в парламент депутаты не будут тянуть с позитивным голосованием", – заявил секретарь СНБО.

По его словам, главный акцент в этом законопроекте будет касаться именно задач государства, направленных на освобождение оккупированных территорий.

"То есть мы не просто констатируем факт российской оккупации, а на законодательном уровне определяем комплекс силовых и дипломатических шагов, которые должны обеспечить освобождение оккупированных территорий", – подчеркнул Турчинов.

По поводу идеи создать Оперативный штаб в зоне АТО, он сказал: "Это один из механизмов военного и гражданского управления в зоне военного конфликта".

Секретарь СНБО пояснил, что, согласно законопроекту, такой штаб создается указом президента – и ему будут предоставлены самые широкие полномочия для реализации задач обороны и освобождения оккупированных территорий, подчинены все армейские и силовые структуры, военно-гражданские администрации.

"То есть должна быть одна жесткая вертикаль, которая при необходимости обеспечит и функционирование в этих областях режима военного положения. Но главное – создается правовой механизм эффективного использования Вооруженных сил для защиты страны от российской агрессии в условиях гибридной войны, развязанной против Украины", – подчеркнул Турчинов.

Он разъяснил, что после принятия такого закона юридически АТО будет завершена:

"Как только будет принят этот закон, расширяющий правовое поле и предоставляющий полномочия, необходимые для защиты страны, не ограниченные рамками закона "О борьбе с терроризмом", АТО в нынешнем своем формате будет завершена".

Накануне Турчинов заявил, что Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

Он сообщил, что "уточненный" законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" подадут президенту, а после того – в Верховную Раду..

Последнее пленарное заседание 6-й сессии Верховной Рады 8-го созыва намечено на 14 июля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбассТурчиновВерховная Радазаконодательство
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