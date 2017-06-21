В Сирии ликвидирован "главный проповедник" ИГИЛ

Коалиция под руководством США уничтожила в Сирии самопровозглашенного главного священнослужителя террористической организации ИГИЛ Турки аль-Бинали.

Об этом говорится в сообщении центрального командования вооруженных сил США.

Аль-Бинали был убит еще 31 мая в результате авиаудара по сирийскому городу Меядин.

Отмечается, что он занимал центральное место в привлечении иностранцев в ряды боевиков и провоцировании терактов по всему миру.

Также в сообщении говорится, что с 2014 года, когда Аль-Бинали стал "главным священником" ИГИЛ, он пропагандировал убийства и другие преступления, пытался узаконить создание "халифата" и был близким доверенным лицом главаря ИГИЛ в Сирии Абу Бакра аль-Багдади.