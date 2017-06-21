Призыв офицеров запаса завершен – Минобороны

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Среда, 21 июня 2017, 11:33
пресс-служба президента

Министерство обороны завершило призыв офицеров запаса.

Об этом журналистам сообщил 21 июня министр обороны Степан Полторак, передают "Українські новини".

"Нет никаких проблем (с призывом), отбор почти 1 тысячи человек практически завершен", – сказал он.

По словам Полторака, призванные офицеры пройдут обучение в учебных центрах, а затем в случае подписания контракта будут направлены на службу в зону антитеррористической операции.

Также министр уточнил, что в Украине около 96 тысяч офицеров запаса.

Как известно, 30 мая Минобороны обнародовало приказ о призыве на военную службу офицеров запаса, которые получили военную подготовку в военных учебных заведениях, но не служили.

"Срочная служба" продлится 18 месяцев.

Призывались граждане в возрасте до 43 лет, имеющие соответствующую военную подготовку в военных учебных заведениях (степень не ниже бакалавра), но не проходили военной службы.

В Минобороны отметили, что в призыв могут не попасть офицеры по состоянию здоровья, по результатам профессионально-психологического отбора, военно-врачебной комиссии.

Также был ряд условий для отсрочки - семейные обстоятельства, завершение обучения.

На официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook были опубликованы разъяснения по призыву.

В Министерстве обороны отмечали, что не планируют принудительно отправлять на службу в район проведения антитеррористической операции призванных на военную службу офицеров запаса.

Темы: армия Минобороны
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