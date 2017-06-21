Призыв офицеров запаса завершен – Минобороны
Министерство обороны завершило призыв офицеров запаса.
Об этом журналистам сообщил 21 июня министр обороны Степан Полторак, передают "Українські новини".
"Нет никаких проблем (с призывом), отбор почти 1 тысячи человек практически завершен", – сказал он.
По словам Полторака, призванные офицеры пройдут обучение в учебных центрах, а затем в случае подписания контракта будут направлены на службу в зону антитеррористической операции.
Также министр уточнил, что в Украине около 96 тысяч офицеров запаса.
Как известно, 30 мая Минобороны обнародовало приказ о призыве на военную службу офицеров запаса, которые получили военную подготовку в военных учебных заведениях, но не служили.
"Срочная служба" продлится 18 месяцев.
Призывались граждане в возрасте до 43 лет, имеющие соответствующую военную подготовку в военных учебных заведениях (степень не ниже бакалавра), но не проходили военной службы.
В Минобороны отметили, что в призыв могут не попасть офицеры по состоянию здоровья, по результатам профессионально-психологического отбора, военно-врачебной комиссии.
Также был ряд условий для отсрочки - семейные обстоятельства, завершение обучения.
На официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook были опубликованы разъяснения по призыву.
В Министерстве обороны отмечали, что не планируют принудительно отправлять на службу в район проведения антитеррористической операции призванных на военную службу офицеров запаса.
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