Офицеров запаса не будут принудительно отправлять в зону АТО
Министерство обороны не планирует принудительно отправлять на службу в район проведения антитеррористической операции призванных на военную службу офицеров запаса.
Об этом в интервью "Українським новинам" сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.
"Мы постоянно подчеркиваем это, что военнослужащие, которые будут проходить службу на офицерских должностях, в район проведения АТО направляться не будут. Это принципиальная позиция", – сказал он.
По его словам, направление в район АТО будет осуществляться только после заключения офицером контракта и подачи соответствующего рапорта.
Кроме того, перед тем как отправить данную категорию военных в район АТО, им устроят подготовку не менее 3 месяцев в учебных центрах.
По словам Селезнева, фактически, такой призыв реализовывается в Украине впервые.
Как известно, 30 мая Минобороны обнародовало приказ о призыве на военную службу офицеров запаса, которые получили военную подготовку в военных учебных заведениях, но не служили.
"Срочная служба" продлится 18 месяцев.
Призываться будут граждане в возрасте до 43 лет, имеющие соответствующую военную подготовку в военных учебных заведениях (степень не ниже бакалавра), но не проходили военной службы.
После прохождения 3-месячной доподготовки призванных офицеров назначат на должности в воинских частях и подразделениях, не привлекающихся к АТО.
В Минобороны отметили, что в призыв могут не попасть офицеры по состоянию здоровья, по результатам профессионально-психологического отбора, военно-врачебной комиссии.
Также есть ряд условий для отсрочки - семейные обстоятельства, завершение обучения.
На официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook опубликованы разъяснения по призыву.