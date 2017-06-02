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Офицеров запаса не будут принудительно отправлять в зону АТО

Пятница, 2 июня 2017, 13:01

Министерство обороны не планирует принудительно отправлять на службу в район проведения антитеррористической операции призванных на военную службу офицеров запаса.

Об этом в интервью "Українським новинам" сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

"Мы постоянно подчеркиваем это, что военнослужащие, которые будут проходить службу на офицерских должностях, в район проведения АТО направляться не будут. Это принципиальная позиция", – сказал он.

По его словам, направление в район АТО будет осуществляться только после заключения офицером контракта и подачи соответствующего рапорта.

Кроме того, перед тем как отправить данную категорию военных в район АТО, им устроят подготовку не менее 3 месяцев в учебных центрах.

По словам Селезнева, фактически, такой призыв реализовывается в Украине впервые.

Как известно, 30 мая Минобороны обнародовало приказ о призыве на военную службу офицеров запаса, которые получили военную подготовку в военных учебных заведениях, но не служили.

"Срочная служба" продлится 18 месяцев.

Призываться будут граждане в возрасте до 43 лет, имеющие соответствующую военную подготовку в военных учебных заведениях (степень не ниже бакалавра), но не проходили военной службы.

После прохождения 3-месячной доподготовки призванных офицеров назначат на должности в воинских частях и подразделениях, не привлекающихся к АТО.

В Минобороны отметили, что в призыв могут не попасть офицеры по состоянию здоровья, по результатам профессионально-психологического отбора, военно-врачебной комиссии.
Также есть ряд условий для отсрочки - семейные обстоятельства, завершение обучения.

На официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook опубликованы разъяснения по призыву.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОармия
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