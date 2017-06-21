У Путина рассказали, кто ему дал фейковое видео с "авиацией РФ"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видеозапись с авиаударами, которую Владимир Путин показал режиссеру Оливеру Стоуну, ему передал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, передает Meduza.

"Могу подтвердить, это действительно материалы нашего министерства обороны. Это часть доклада президенту, министр обороны давал это президенту", — сказал Песков.

Как известно, Путин показал Стоуну видео о том, как российская авиация обстреливает Сирию.

На самом деле, на видео было показано, как американский вертолет "Апач" атакует талибов в Афганистане.

При этом на американское видео, показанное Путиным под видом российского, наложены переговоры пилотов на русском языке. Предположительно, как пишет издание, это переговоры украинских пилотов, которые участвовали в боевых действиях под Донецком.