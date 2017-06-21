У Путина рассказали, кто ему дал фейковое видео с "авиацией РФ"

5521 просмотр
3
Среда, 21 июня 2017, 13:01

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видеозапись с авиаударами, которую Владимир Путин показал режиссеру Оливеру Стоуну, ему передал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, передает Meduza.

"Могу подтвердить, это действительно материалы нашего министерства обороны. Это часть доклада президенту, министр обороны давал это президенту", — сказал Песков.

Как известно, Путин показал Стоуну видео о том, как российская авиация обстреливает Сирию.

На самом деле, на видео было показано, как американский вертолет "Апач" атакует талибов в Афганистане.

При этом на американское видео, показанное Путиным под видом российского, наложены переговоры пилотов на русском языке. Предположительно, как пишет издание, это переговоры украинских пилотов, которые участвовали в боевых действиях под Донецком.

Темы: Путин Росcия армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СМИ: Неудобные вопросы, которые задавали Путину во время "Прямой линии", были согласованы 20 июня 2017, 22:58
Путин показал фейковое видео даже в фильме о себе 20 июня 2017, 17:13
Был ли Медведчук в ОУН? 19 июня 2017, 11:16
powered by lun.ua
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.196.177.---Logic200921.06.2017 13:50
На "Медузі" написано, що на це відео накладено звук
перемовин українських пілотів.
Це взагалі безпрецедентно.
Якщо Путлер дізнається таргани у його голові збісяться.
ОтветитьС цитатой
IP: 217.66.102.---неофит21.06.2017 13:34
Песец Шойгу. Оленей будет разводить.)))
ОтветитьС цитатой
IP: 194.44.160.---Семенен21.06.2017 13:10
І треба було Стоуну зв"язуватись з шахраями? Ото підстава...
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Корчак отчитывается, что мэра Ирпеня оштрафовали на 5 тисяч гривен
У Путина рассказали, кто ему дал фейковое видео с "авиацией РФ"
Боец ранен в Широкино после вражеского обстрела – штаб АТО
Рада просит Европарламент о преференциях для товаров из Украины
Все новости
правозащитная акция

Марш равенства в Киеве

Невидимка...

Почему гей-прайд – это не только о геях