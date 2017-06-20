Путін показав фейкове відео навіть у фільмі про себе

Президент РФ Володимир Путін показав режисеру Оліверу Стоуну, що зняв серіал про господаря Кремля, відео, як російська авіація обстрілює Сирію. Воно виявилось фейком.

На відео звернули увагу журналісти російського видання Meduza. Так, в серіалі "Путін" Олівера Стоуна російський президент показав режисеру відео, де, за його словами, зафіксовано "роботу нашої авіації" в Сирії.

В реальності, на відео, яке Путін показав Стоуну, показано, як американський вертоліт "Апач" атакує талібів у Афганістані.

Дослідницька організація CIT порівняла кадри відео, показаного Стоуну, з кадрами з "Апача", і дійшла висновку, що це одне і те саме відео.

Кадры «работы ВКС РФ против ИГ», которые Путин показывал Оливеру Стоуну, взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане pic.twitter.com/3qKNxjgCE2 — CIT (@CITeam_ru) June 20, 2017

Оригінал відео опубліковано на офіційному сайті military.com.

Вертоліт "Апач" вбиває 20 талібів

Сцена, в якій Путін демонструє Стоуну відеозапис, міститься в третій серії серіалу "Путін". Її покажуть в РФ на Першому каналі 21 червня.