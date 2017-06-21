Марш равенства в Киеве

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Среда, 21 июня 2017, 13:36

Во фракции "Блок Петра Порошенко" сомневаются, что закон об изменении формата АТО успеют проголосовать до каникул.

Об этом заявил журналистам в парламенте заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко.

По его словам, сейчас идет только подготовительная работа, и никакого текста законопроекта нет.

"Сейчас ведутся очень серьезные дискуссии по всем пунктам этого проекта, начиная от определений реинтеграция или деоккупация. И так по каждой позиции", – рассказал Березенко.

Он заявил, что фракция БПП поддержит этот законопроект, но еще не видела его.

На вопрос, могут ли соответствующий проект закона принять хоть в первом чтении до конца нынешней сессии, Березенко ответил:

"Думаю, нет. Посмотрите, как мало времени осталось, а законопроект еще даже не написан. Не вижу ничего страшного в том, чтобы, скажем, целый июль ушел на наработку закона, а этот вопрос стал основным уже на следующей сессии".

Роман Романюк, УП

Темы: Донбасс законодательство Верховная Рада
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