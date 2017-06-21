Корчак отчитывается, что мэра Ирпеня оштрафовали на 5 тисяч гривен

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Среда, 21 июня 2017, 13:38
kievvlast.com.ua

На мэра Ирпеня, руководителя партии "Новые лица" Владимира Карплюка наложен штраф 5100 гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель Назка Наталья Корчак.

По ее словам Карплюк признан виновным по причине отсутствия в отчете партии об имуществе, доходах, потери и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 года выводов независимого внешнего финансового аудита.

Такие выводы являются обязательными для тех политсил, которые участвовали в выборах.

"Новые лица" была субъектом избирательного процесса на внеочередных выборах депутатов Коцюбинского поселкового совета Киевской области, которые состоялись в июле 2016 года. От партии были избраны 10 депутатов. Таким образом соответствующее заключение независимого финансового аудита этой политической силы, в рамках действующего законодательства... должен быть неотъемлемой частью отчета партии, который был предоставлен НАПК", - написала она.

Корчак добавила, что размер штрафов по инкриминируемым Карплюку статьям следует увеличивать.

Как известно, согласно данным электронной декларации, Карплюк владеет 20 земельными участками общей площадью около 2 га в Буче и Ирпене, а также семью квартирами, три из которых - в Польше.

В 2017 году стало известно, что Карплюк за 901 тысяч гривен приобрел материалы для памятника Тарасу Шевченко.

За 2014 год Карплюк задекларировал 67 квартир.

В июле 2016 года Генпрокуратура обыскала квартиру мэра Ирпеня.

Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что мэры Буче и Ирпеня в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева. В частности - экс-председателю ВР Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.

Украинская правда

Темы: Ирпень местная власть НАПК
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