Мер Ірпеня - власник семи квартир, у тому числі в Польщі

Міський голова Ірпеня Володимир Карплюк володіє 20 земельними ділянками загальною площею близько 2 га в Бучі та Ірпені, а також сімома квартирами, три з яких – у Польщі.

Згідно з інформацією, що вказана в електронній декларації, у власності мера - земельні ділянки у Ворзелі загальною площею 0,25 га., Бучі – 1,4 га, Коцюбинському – 0,3 га .

Дружина мера має дев'ять земельних ділянок, зокрема 1,6 га - в Бучі, 2,3 га - у Нижчій Дубечні (Київська обл.).

Крім того, Карплюк задекларував чотири квартири в Бучі загальною площею 212 кв.м, три – у Польщі загальною площею 182 кв. м.

Дружина Карплюка володіє сімома квартирами в Бучі, однією – у Києві.

Карплюк та його дружина мають по два будинки у Бучі, а також вісім нежитлових приміщень та чотири офіси.

Мер міста володіє автомобілем KIA Ceed (2013 року випуску), мотоциклом BMW K1600 (2012 року випуску), дружина - автомобілем ВАЗ 21099 (2005 року випуску).

Крім того, дружина голови Ірпеня є власницею 50% акцій ТОВ "Бай Кар" та 75% - у ТОВ "Піар Лайн", виступає кінцевим бенефіціаром у цих компаніях.

ВКарплюк задекларував дохід за 2015 рік від заробітної плати у 75,6 тис. грн., 42 тис. грн – відсоток від банківських вкладів, 3,65 млн грн - від відчуження нерухомого майна, 189 тис. грн. - від здачі в оренду.

Дружина мера в минулому році отримала 60 тис. грн зарплати, 150 тис. грн відсотків на депозитах, 230 тис. грн від продажу нерухомості, 200,3 тис. грн – від продажу корпоративних прав, 183 тис. грн – від оренди.

На банківських рахунках у мера - 222,6 тис. грн, EUR16 тис., у дружини – 1,77 млн грн.

При собі Карплюк має 1,9 млн грн і $350 тис. готівкових коштів, дружина - 500 тис. грн, $50 і 30 тис.

Як зазначив Карплюк, він позичив третім особам майже 10 млн грн.

Як відомо, 11 жовтня Генпрокуратура повідомила про підозру меру Бучі Анатолію Федоруку та секретарю міськради.

21 липня у помешканнях мера Бучі Анатолія Федорука та мера Ірпеня Володимира Карплюка пройшли обшуки слідчих Генпрокуратури. Також обшуки проводилися і в інших місцях, загалом на 31 об'єкті.

Правоохоронці закидали Федоруку і Карпюку у незаконній забудові лісів, їм загрожує мінімум по шість років ув'язнення.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.

16 грудня 2015 року Верховний Суд України відмовив у перегляді рішення, за яким родина Калетника має повернути державі 14,05 га лісів у Бучі. Калетник перебуває у розшуку з грудня 2014 року.

Інтерфакс-Україна, Українська правда