Розенблат говорит, что представление ГПУ было для него неожиданным

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Среда, 21 июня 2017, 18:42

Народный депутат от фракции БПП Борислав Розенблат утверждает, что представление на привлечение его к уголовной ответственности застало его врасплох.

Об этом он сказал в беседе с корреспондентом УП в среду.

"Я ничего не видел, для меня это новость", - сказал он.

В то же время в общении с журналистами Розенблат отметил, что никуда бежать не собирается и в четверг утром появится на рабочем месте в Верховной Раде.

20 июня САП направила в Генеральную прокуратуру представление на привлечение к ответственности народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности Розенблата.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП

Темы: Генпрокуратура Верховная Рада
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