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НАБУ хоче, щоб з Розенблата і Полякова зняли недоторканність

Вівторок, 20 червня 2017, 14:29

В Генеральну прокуратуру скеровано подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

Про це повідомив керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на спеціальному брифінгу у вівторок.

"Подання щодо зняття депутатського імунітету з народних депутатів Розенблата і Полякова скеровані генеральному прокурору. Сподіваюсь, що генеральний прокурор оперативно відреагує на ці листи і направить подання до Верховної Ради", – сказав Ситник.

Він також висловив сподівання, що за 2 пленарні тижні Верховна Рада зможе розглянути ці подання.

За словами Ситника, доказової бази, зібраної прокурорами і детективами, достатньо для висунення обвинувачень у хабарництві.

Керівник НАБУ зазначив, що нинішня справа про хабарництво отримана в результаті реалізації агентурної операції.

Ситник зазначив, вказана спецоперація здійснювалася спільно з Федеральним бюро розслідувань США.

Раніше на брифінгу також було повідомлено, що народні депутати Борислав Розенблат (БПП) та Максим Поляков "Народний фронт" вносили за хабарі зміни в законодавство щодо видобутку бурштину.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: хабарбурштинАнтикорупційна прокуратураНАБУ
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