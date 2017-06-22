Сутки в АТО 35 обстрелов, двое бойцов ВСУ ранены
За прошедшие сутки оккупанты совершили 35 обстрелов, 5 из них с применением запрещенного минскии договоренностями вооружения. Один военнослужащий ВС Украины получил ранения, еще один - боевое травмирования.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Наиболее активно противник нарушал условия прекращения огня с наступлением темноты.
Приморское направление. Здесь 21 июня пророссийские бандформирования применяли оружие против украинских воинов 14 раз.
Утром и в течение дня ни одного факта использования оккупантами артиллерии калибра более 100 мм на данном направлении зафиксировано не было. Зато из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров боевики неоднократно открывали огонь в районе Водяного, Гнутового, Талаковки, Марьинки и Красногоровки.
Под вражеский огонь из 82-мм минометов также попали позиции сил АТО неподалеку Старогнатовки. А поздно вечером оккупанты ударили по украинским воинам, которые держат оборону возле Лебединского, из миномета калибра 120 мм.
Донецкое направление. На этом участке линии фронта противник 6 раз открывал огонь по украинским защитникам.
Почти все эти обстрелы состоялись уже после сумерек. В частности, из мощных танковых пушек, калибр которых 125 мм, вооруженные банды били по позициям сил АТО в районе Каменки и Опытного. Из окрестностей временно оккупированного Донецкая боевики обстреливали опорные пункты ВСУ неподалеку Песков из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП.
Кроме того, российско-террористические бандформирования дважды открывали огонь из гранатометов различных модификаций в южном пригороде Авдеевки. А в районе Зайцевого бандиты били из крупнокалиберных пулеметов.
Луганское направление. Применив еще утром и днем артиллерию в районе Крымского и Трехизбенки, незаконные вооруженные формирования до конца суток запрещенного вооружение не использовали.
Однако из минометов калибра 82 мм противник вел огонь вблизи Троицкого и Новоалександровки. По позициям ВСУ неподалеку Крымского оккупанты били из противотанкового ракетного комплекса.
Также под огнем боевиков оказались укрепления сил АТО в районе Новозвановки, Станицы Луганской, Валуйского и Желтого. Там наемники открывали огонь по большей части из пехотного вооружения, на отдельных участках - из БМП.
Как сообщалось, трехсторонняя контактная группа согласовала начало так называемого "хлебного перемирие" - соблюдение режима тишины на время уборки урожая. Перемирие должно начаться 24 июня 2017 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.