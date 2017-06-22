Доба в АТО 35 обстрілів, двоє бійців ЗСУ поранено

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Четвер, 22 червня 2017, 07:40

Минулої доби окупанти здійснили 35 обстрілів, 5 з них із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один військовослужбовець ЗС України отримав поранення, ще один – бойове травмування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільш активно противник порушував умови припинення вогню за темної пори.

Приморський напрямок. Тут 21 червня проросійські бандформування застосовували зброю проти українських воїнів 14 разів.

Зранку і впродовж дня жодного факту використання окупантами артилерії калібру понад 100 мм на даному напрямку зафіксовано не було. Натомість з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів бойовики неодноразово відкривали вогонь в районі Водяного, Гнутового, Талаківки, Мар'їнки та Красногорівки.

Під ворожий вогонь з 82-мм мінометів також потрапили позиції сил АТО неподалік Старогнатівки. А пізно ввечері окупанти вдарили по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Лебединського, з міномету калібру 120 мм.

Донецький напрямок. На цій ділянці лінії фронту противник 6 разів відкривав вогонь по українських захисниках.

Майже всі ці обстріли відбулись вже після сутінок. Зокрема, з потужних танкових гармат, калібр яких 125 мм, озброєні банди били по позиціях сил АТО в районі Кам'янки та Опитного. З околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики обстрілювали  опорні пункти ЗСУ неподалік Пісків з гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП.

Окрім того, російсько-терористичні бандформування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних модифікацій у південному передмісті Авдіївки. А в районі Зайцевого бандити били з великокаліберних кулеметів.

Луганський напрямок. Застосувавши ще зранку та вдень артилерію в районі Кримського та Трьохізбенки, незаконні збройні формування до завершення доби забороненого озброєння не використовували.

Однак з мінометів калібру 82 мм противник вів вогонь поблизу Троїцького та Новоолександрівки. По позиціях ЗСУ неподалік Кримського окупанти били з протитанкового ракетного комплексу.

Також під вогнем бойовиків опинились укріплення сил АТО в районі Новозванівки, Станиці Луганської, Валуйського та Жовтого. Там найманці відкривали вогонь здебільшого з піхотного озброєння, на окремих ділянках - з БМП.

Як повідомлялось, тристороння контактна група узгодила початок так званого "хлібного перемир'я" - дотримання режиму тиші на час збирання врожаю. Перемир'я має початися 24 червня 2017 року.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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