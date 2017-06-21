ТКГ согласовала "хлебное перемирие" на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа поддержала обращения местных советов о начале так называемого "хлебного перемирия" - соблюдения режима тишины на время уборки урожая.

Об этом сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

По ее словам, перемирие должно начаться 24 июня 2017 года.

Кроме того, украинская сторона выразила возмущение очередным случаем агрессии по отношению к патрулю СММ ОБСЕ, который произошел в неподконтрольной Украине Ясиноватой 20 июня 2017 года.

"Мы категорически осуждаем эту попытку запугать сотрудников миссии, требуем найти и наказать виновных. На территории ОРДЛО происходит все больше насилия и угроз по отношению к сотрудникам миссии. Так, начиная с 23 апреля 2017 года, когда на территории ОРЛО трагически погиб представитель СММ, каждый третий день происходят серьезные инциденты, связанные с безопасностью СММ ОБСЕ", - написала Олифер.

В то же время в гуманитарной подгруппе, по ее словам, идет процесс согласования списков.

"Мы ждем определения конкретных сроков и форматов освобождения заложников. В этой работе принимает участие Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

В экономической подгруппе, как отметила Олифер, продолжили работу по обеспечению жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса.

Украинская правда