Депутаты разрешили помощникам получать большую зарплату

Верховная рада изменение норму, по которой помощники нардепов недополучали четверть зарплаты.

За изменения в постановление "Об обеспечении деятельности народных депутатов Украины" проголосовал 251 депутат в четверг.

В 2016 году должности помощников-консультантов отнесли к патронатным службам в соответствии с законом "О государственной службе". С момента вступления в силу этого закона (в конце 2015 года) условия оплаты труда госслужащих и работников патронатных служб аппарата ВР менялись дважды. Следовательно, в них выросла зарплата. Однако зарплаты помощников депутатов остались неизменными

Так, в проекте предлагали изменить соответствующее постановление от 1994 года, а именно исключить из пункта 4 раздел III слова "без учета премии (25%)", поскольку зарплата нардепа в соответствии с распоряжением председателя ВР является фиксированной, то есть к ней не включается премия.

"Коллеги, никакой премии у нас давно уже нет, и эта норма постановления всего лишь снимает с фонда оплаты труда помощников-консультантов 25 процентов без всяких на то оснований", - сказал перед голосованием инициатор проекта постановления, депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник перед голосованием.

Олег Твердь, для УП