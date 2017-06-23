Взрыв в Киеве: сработала бомба под сиденьем авто

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Пятница, 23 июня 2017, 13:22

Взрыв, прогремевший в пятницу в центре Киева, произошел во внедорожнике, взрывчатка была заложена под сиденьем автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Национальной полиции.

"По предварительным результатам осмотра, неустановленное взрывное устройство было прикреплено под сиденьем водителя", - говорится в заявлении.

Полиция начала уголовное производство по ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для многих лиц), за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщалось, взрыв произошел 23 июня утром на перекрестке улиц Тургеневская и Полтавская. Пострадал предприниматель 1970 года, который сел в автомобиль Toyota Land Cruiser.

Украинская правда

Темы: Киев чрезвычайное происшествие авто
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