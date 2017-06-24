КНДР о смерти американского студента: Мы наибольшие жертвы

Северная Корея впервые ответила на обвинения в жестоком обращении с 22-летним американским студентом Отто Уомбиером, которого 17 месяцев незаконно удерживала в тюрьме.

Об этом пишет The New York Times.

В КНДР заявили, что Уомбиер получал медицинскую помощь и с ним обращались достойно, несмотря на то, что он был "врагом государства".

"Хотя у нас не было причин проявлять милосердие к такому врага государства, мы оказывали ему медицинскую помощь со всем уважением к гуманитарным основам до его возвращения в США, учитывая, что его состояние ухудшалось", - сказано в заявлении переданном северокорейским информационным агентством.

В КНДР заявили, что не понимают почему Уомбиер умер так внезапно после возвращения домой, потому что показатели его здоровья были "нормальными" после освобождения.

"Хотим объяснить, мы самая большая жертва этого инцидента", - заявил представитель северокорейского МИД, назвав обвинения в издевательствах безосновательными.

В то же время, в МИД КНДР заявили, что студент стал жертвой политики санкций и давления на Северную Корею, а "клеветническая кампания" заставляет сделать вывод, что "гуманизм и добросердечность к врагу это табу и в дальнейшем мы должны заострять лезвие закона".

Как сообщалось, 22-летний студент Отто Уомбиер, которого 17 месяцев держали в тюрьме КНДР, умер в США через неделю после возвращения.

Уомбиер впал в кому в марте 2016 года, вскоре после осуждения на 15 лет строгого режима в КНДР, он был обвинен в краже пропагандистского плаката.

Отец Уомбира на прошлой неделе заявил, что его сын был "подвергнут жестокому обращению и пыткам со стороны правительства Пхеньяна и семья не поверит в рассказы Северной Кореи, его сын впал в кому после заражения ботулизмом и приема снотворного.

Врачи, которые осматривали его по возвращении, не выявили следов ботулизма. Вместо этого они зафиксировали значительное повреждение мозга, но не смогли определить его причину.

Режим КНДР удерживает еще трех граждан США. В связи со смертью Уомбиера госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с заявлением, в котором, в частности, потребовал их немедленного освобождения.