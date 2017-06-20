Американський студент, якого повернули з КНДР, помер

Американський студент Отто Уормбіер, якого 17 місяців тримали у в'язниці КНДР, помер в США через тиждень після повернення.

Про це повідомили його родичі, пише Reuters.

"На жаль, жахливі умови і тортури, у яких нашого сина тримали в Північній Кореї, не залишили можливим інший результат, ніж той, який ми сьогодні пережили", - заявила сім'я студента після його смерті в медичному центрі Цинциннаті.

Уормбіер впав у кому в березні 2016 року, незабаром після засудження на 15 років суворого режиму в КНДР.

AP

У КНДР тоді повідомляли, що він був заарештований за крадіжку пропагандистського плаката.

Батько Уормбіера минулого тижня заявив, що його син був "підданий жорстокому поводженню і катуванням з боку уряду Пхеньяна і що сім'я не повірить в розповіді Північної Кореї, що його син впав у кому після зараження ботулізмом і прийому снодійного.

Лікарі, які оглядали його після повернення, не виявили слідів ботулізму.

Режим КНДР утримує ще трьох громадян США.