США: КНДР винна у смерті студента, якого Пхеньян тримав у в'язниці

Північна Корея несе відповідальність за смерть 22-річного студента, якого незаконно утримувала у в'язниці.

Про це йдеться у заяві Держдепу США.

У зв'язку зі смертю американського студента Отто Уомбіера держсекретар Рекс Тіллерсон висловив співчуття родині та близьким померлого.

"Від імені всього Державного департаменту і уряду Сполучених Штатів я висловлюю свої співчуття родині Уомбіера", - йдеться в заяві.

"Ми вважаємо, що Північна Корея відповідальна за незаконне ув'язнення Отто Уормбіера, і вимагаємо звільнити решту трьох американців, які незаконно затримані", - заявив Тіллерсон.

У той же час, як йдеться в заяві Білого дому, президент США Дональд Трамп також засудив "жорстокість північнокорейського режиму" і висловив рішучість запобігати таким трагедіям.

"Доля Отто поглиблює рішучість моєї адміністрації запобігати таким трагедіям, коли невинні люди опиняються в руках режимів, які не поважають верховенство закону або елементарну людську порядність. Сполучені Штати в черговий раз засуджують жорстокість північнокорейського режиму, коли ми оплакуємо його останню жертву", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося 22-річний студент Отто Уормбіер, якого 17 місяців тримали у в'язниці КНДР, помер в США через тиждень після повернення. Уормбіер впав у кому в березні 2016 року, незабаром після засудження на 15 років суворого режиму в КНДР, він був звинувачений у крадіжці пропагандистського плакату.

Батько Уормбіра минулого тижня заявив, що його син був "підданий жорстокому поводженню і катуванням з боку уряду Пхеньяна і що сім'я не повірить в розповіді Північної Кореї, що його син впав у кому після зараження ботулізмом і прийому снодійного.

Лікарі, які оглядали його після повернення, не виявили слідів ботулізма.

Влада КНДР утримують ще трьох громадян США.