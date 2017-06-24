Во Львове за день очистят более 100 мусорных площадок

Во Львове очищено 60 переполненных мусорных площадок, к концу дня планируется очистить еще 50.

Об этом сообщил вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко в Facebook.

"По оперативной информации департамента ЖКХ Львовской ОГА, очищено 60 переполненных площадок. По плану, который разработали в Львовской ОГА вместе с перевозчиками сегодня очистят от ТБО еще 50 площадок", - написал он.

Зубко добавил, что спецтехника работала и ночью.

Вместе с тем, как сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам ЖКХ Сергей Бабак, по состоянию на утро субботы в городе оставалось перенакопленных более 12 тысяч 205 тонн мусора, говорится на сайте Львовского горсовета.

За минувшие сутки из города было вывезено 642 тонны ТБО, из них - 426 тонн - по соглашениям, которые перевозчики имели заключенные ранее, и 214 тонн - по договоренностям, которые заключили после комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Следовательно, динамика по вывозу ТБО улучшилась - вывезено на 40 тонн больше мусора, чем производит город в сутки", - сообщил Бабак.

Поэтому, по состоянию на утро субботы в городе с 1237 площадок жилищного фонда перенакопленными являются 533 площадки, что составляет 43%. В целом это 7 тысяч 995 тонн.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый согласился отдать Львовской облгосадминистрации функции вывоза мусора из города.

По словам председателя ЛОГА, городские власти должны предусмотреть 300 млн гривен в год субвенции из городского бюджета для облгосадминистрации, пока она будет выполнять функции вывоза мусора. Со своей стороны, администрация обязуется за 20 дней вывезти накопленный в городе мусор, а также до 2019 года построить завод по вторичной переработке и утилизации твердых бытовых отходов.

В среду, 21 июня, вице-премьер Геннадий Зубко на брифинге во Львове заявил, что вывозить мусор из Львова начнут с четверга. Однако он не захотел публично объявлять места вывоза, говоря, что иначе начнутся протесты и блокировки.

Украинская правда