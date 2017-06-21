Львовский мусор начнут вывозить с четверга

В четверг начнут вывозить накопленный во Львове мусор.

Об этом заявил вице-премьер Геннадий Зубко на брифинге во Львове в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Завтра мы начнем вывозить. Уже определились с объемами и транспортом - нужно примерно 600 рейсов. Куда возить - другой вопрос", - сказал Зубко.

Вице-премьер сказал, что не хочет публично объявлять места вывоза, поскольку, если это сделать, начнутся протесты и блокировки. По его мнению, это связано с тем, что жители многих регионов страны имеют негативный опыт, ведь львовский мусор вывозили и сбрасывали посадками.

Кроме того, Зубко предлагает рассмотреть вопрос об устройстве временного полигона на территории ТЭЦ-2, где город планирует построить мусороперерабатывающий завод.

"Там 125 гектаров площади и логично, чтобы такой полигон разместился вблизи будущего завода", - отметил чиновник

Он также отметил, что вопрос о ситуации с вывозом отходов из Львова рассмотрен на заседании Государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В то же время мэр Львова Андрей Садовый заявил, что встреча не принесла ожидаемых результатов.

"Я не услышал, куда нам вывозить мусор, у нас критическая ситуация", - сказал Садовый.

Он также против обустройства временного полигона во Львове.

"Это не мудрая мысль, потому что это невозможно в связи с нормами законодательства, а кроме того, Львов очень компактный город", - отметил Садовый.

Как сообщалось, вице-премьер Геннадий Зубко пообещал помочь Львову решить мусорные проблемы, но попросил убрать из этого вопроса политику и пиар.

21 июня премьер Владимир Гройсман отправил во Львов вице-премьера и экологов.

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что получил 229 отказов на свои 495 обращений в областные и местные органы власти принять львовский мусор, сканы этих отказов приведены на сайте Львовского горсовета.

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Как известно, публичная перепалка Садового и Гройсмана по поводу мусора во Львове продолжается с 14 июня, они обвиняют друг друга в том, что проблему годами не решали.

19 июня соратник Садового, лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку из-за проблемы мусора.

Березюк и его коллега Оксана Сыроид голодают, употребляя воду, под Администрацией президента и жду решения президента и Совета национальной безопасности и обороны, которые помогут создать мусорный полигон под Львовом.