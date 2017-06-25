Порошенко на следующей неделе встретится с Макроном

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Воскресенье, 25 июня 2017, 00:31

В понедельник, 26 июня, президент Петр Порошенко осуществит рабочий визит во Францию.

Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Во Франции Порошенко встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.

"Программой визита предусмотрены встречи Главы Украинского государства с новоизбранным Президентом Франции Э.Макроном, Премьер-министром Французской Республики Э.Филиппом и Председателем Сената Франции Ж.Ларше", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня состоялась встреча Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

Темы: Порошенко Франция
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