Порошенко на следующей неделе встретится с Макроном

В понедельник, 26 июня, президент Петр Порошенко осуществит рабочий визит во Францию.

Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Во Франции Порошенко встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.

"Программой визита предусмотрены встречи Главы Украинского государства с новоизбранным Президентом Франции Э.Макроном, Премьер-министром Французской Республики Э.Филиппом и Председателем Сената Франции Ж.Ларше", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня состоялась встреча Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.