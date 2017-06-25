Порошенко наступного тижня зустрінеться з Макроном
У понеділок, 26 червня, президент Петро Порошенко здійснить робочий візит до Франції.
Про це повідомляється на сайті українського президента.
У Франції Порошенко зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном.
"Програмою візиту передбачено зустрічі Глави Української держави з новообраним Президентом Франції Е.Макроном, Прем’єр-міністром Французької Республіки Е.Філіппом та Головою Сенату Франції Ж.Ларше", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 червня відбулася зустріч Порошенка з президентом США Дональдом Трампом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.