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Порошенко встретился с Трампом

Вторник, 20 июня 2017, 18:44

Президент Петр Порошенко провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он рассказал в Вашингтоне во время общения с журналистами.

"Произошла полноценная, подробная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку и относительно суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства", - сказал он.

По словам Порошенко во время встречи было отмечено, что США поддерживают и "остаются преданными минским договоренностям".

"Мы детально обсудили шаги, которые сейчас будут сделаны, накануне визита президента Трампа в Европу", - сказал Порошенко.

"Отдельно было отмечено наше сотрудничество в военно-техническом направлении... Президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество. Отдельно было отмечено на экономическом сотрудничестве", - рассказал он.

Также Порошенко заявил, что передал Трампу письмо от родственников заложников, находящихся незаконно в тюрьмах на оккупированных территориях и Российской Федерации.

"Мы получили заверения в тех усилиях, которые приложит администрация США в помощи украинцам, чтобы вернуть наших ребят домой", - сказал он.

"Порядок был достаточно широким. Я полностью удовлетворен результатами этих переговоров", - заявил Порошенко.

Как известно, в связи с агрессией РФ в Украине, во вторник США ввели санкции еще против 19 человек, среди которых россияне и чиновники аннексированного Крыму, и против 39 компаний, среди которых российские банки и "дочки" "Транснефти".

Александр Шумилин, УП

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Темы: ПорошенкоТрамп
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