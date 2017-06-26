На радио "Эхо Москвы" запустят украиноязычную передачу

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Понедельник, 26 июня 2017, 00:16

На радиостанции "Эхо Москвы" появится новая передача на украинском языке.

Об этом в эфире передачи "Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева" заявил ведущий Алексей Соломин, передает РБК.

Передача под названием "А що там у хохлов" будет выходить по средам в 16:35, она будет длиться полчаса. Ведущие — Матвей Ганапольской, Алексей Соломин и Алексей Нарышкин.

"Мы призываем звонить туда наших слушателей и тоже с нами говорить на украинском языке, и звонить в том числе самих украинцев", — сказал Соломин.

Соломин в эфире рассказал, что он и Нарышкин уже учат украинский язык.

"Но ты знаешь, что ровно в среду в <...>  17:00 "Эхо" будет закрыто", — пошутил Ганапольский.

Ранее сообщалось, что в российском Санкт-Петербурге во время дебатов трое активистов проекта "Другая Россия" вылили на главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова три бутылки виски.

Темы: Росcия СМИ
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