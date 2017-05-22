Главреда "Эха Москвы" на дебатах облили виски

В российском Санкт-Петербурге во время дебатов трое активистов проекта "Другая Россия" вылили на главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова три бутылки виски.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На Малой сцене Александринского театра, где в рамках проекта "Открытой России" проходили дебаты главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова и писателя Александра Проханова трое активистов выскочили на сцену и вылили на Венедиктова 3 бутылки виски.

По словам главы петербургских нацболов Андрея Дмитриева, таким образом Венедиктову напомнили о его роли в уводе протестующих против фальсификации думских выборов в 2011 году с площади Революции на безопасную для властей Болотную, а также "о многом другом".

Дмитриев уверен, что именно Венедиктов сыграл тогда решающую роль в перемене площадки протеста, активист также обвиняет его в посадке в тюрьму активиста "Другой России" Олега Миронова, распылившего газовый баллончик на концерте Андрея Макаревича.

Другороссы заявляют, что они недовольны политикой радиостанции "Эхо Москвы". По мнению Андрея Дмитриева, позиция радиостанции по Крыму и Донбассу является "национал-предательской" и недопустимой на российской радиостанции, принадлежащей такой крупной корпорации, как "Газпром".

По словам активистов, они не выбирали время для своей акции, просто воспользовались приездом Венедиктова в Петербург.