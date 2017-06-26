В Гидропарке во время драки получил ножевое ранение военный

В столичном Гидропарке произошла драка, один человек получил ножевое ранение и в тяжелом состоянии находится в больнице.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Очередной конфликт в Гидропарке перерос в серьезную драку, а затем и вообще, в ножевое ранение. По предварительной информации, в драке принимало участие 6 человек. Как это ни печально, но тяжелее всех пострадал военнослужащий", - говорится в сообщении.

Военный 1994 г.р. из Никополя получил ножевое ранение и в тяжелом состоянии находится в больнице.

Как сообщается, применил нож в драке человек по имени Мичкин Алексей (на фото), который уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 115 и 186 УК (убийство и грабеж), он задержан. Работники полиции обнаружили орудие преступления в кармане мужчины.

Причины конфликта устанавливает следственно-оперативная группа, работающая на месте преступления.

Напомним, 22 июня в сквере у Золотых ворот был убит ветеран АТО Сергей Олейник. Убийца нанес ему два ножевых ранения. Подозреваемый арестован.