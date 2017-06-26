За сутки 1 боец получил ранение в Авдеевке – штаб

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Понедельник, 26 июня 2017, 12:44

25 июня в зоне проведения антитеррористической операции 1 боец получил ранения.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск не было, один боец получил ранения", – сказал полковник.

"Инцидент произошел в Авдеевке во время вражеского обстрела. Состояние молодого, но опытного воина - удовлетворительное", – уточнил Лысенко.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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