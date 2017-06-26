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АТО: боевики продолжают нарушать тишину - 23 обстрела

Понедельник, 26 июня 2017, 07:22

За прошедшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 23 раза обстреливали украинских защитников. Один боец ​​ВСУ был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Тенденция повышения вражеской огневой активности в темное время суток остается неизменной. Относительная стабилизация с утра 25 июня наблюдается только на Приморском направлении. Зато, наиболее интенсивные обстрелы, в том числе и из артиллерии, состоялись на Луганщине.

Приморское направление. На этом участке линии разграничения противник открывал огонь по позициям сил АТО только один раз - сразу после полуночи бил со станкового противотанкового гранатомета вблизи Павлополя.

Донецкое направление. Здесь пророссийские вооруженные банды 12 раз нарушали перемирие.

Больше всего вражеских обстрелов зафиксировано в пригороде Авдеевки и северо-восточнее - в районе Каменки. Там оккупанты на протяжении прошлых суток, особенно после захода солнца, неоднократно открывали огонь по позициям украинских воинов из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, оборонительные укрепления вблизи Каменки оккупанты еще днем ​​обстреляли из 82-мм минометов.

Также по одной вооруженной провокации вечером было зафиксировано неподалеку Луганского, что на Светлодарской дуге, и в районе Зайцевого, где пророссийские незаконные вооруженные формирования били по опорным пунктам ВСУ из пехотного вооружения и БМП. А по украинским воинам, которые держат оборону в Верхнеторецком, бандиты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Там же "работал" вражеский снайпер.

Луганское направление. На этой части фронта противник совершил 10 обстрелов.

Здесь захватчики наиболее активно применяли минометы. В частности, около 21.00 боевики плотно обстреляли позиции сил АТО вблизи Троицкого из минометов калибров 120 и 82 мм.

Также из 82-мм минометов наемники открывали огонь в районе Счастья, Катериновки и Желтого.

Неподалеку Новозвановки бандиты применяли противотанковые ракетные комплексы и вооружение БМП. Вблизи Новоалександровки - крупнокалиберные пулеметы. А по защитникам Попасной незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия.

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Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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