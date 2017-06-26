Нардепы из Оппоблока оказались наибольшими прогульщиками июня - КИУ

Депутаты из фракции "Оппозиционного блока" хуже всех посещали пленарные заседания Верховной Рады в июне.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Комитета избирателей Украины.

В частности, как показал анализ, лучше всех посещали заседания парламента в июне депутаты Радикальной партии Олега Ляшко и "Народного фронта", хуже всех - "Воли народа" и "Оппозиционного блока".

Так, в среднем на заседаниях рады было зарегистрировано 91% депутатов фракции РПЛ, 88% - "Народного фронта", 87% - БПП, 86% - "Батькивщины", 80% - "Самопомочи", 77% - группы "Видродження", 76% - группы "Воля народа", 73% - внефракционных депутатов, 70% - "Оппозиционного блока".

По данным исследования, 6 народных депутатов пропустили все заседания ВРУ в текущем месяце.

"Среди таких депутатов Евгений Бакулин (ОБ), Вячеслав Богуслаев (ВН), Андрей Белецкий, Дмитрий Ярош (внефракционные), а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, которых разыскивает украинская власть. Эти депутаты не посетили ни одного заседания Рады как по данным письменной, так и электронной регистраций", - говорится в результатах анализа.

Кроме того, по полученной КИУ информации, 43 нардепа пропустили более половины заседаний Рады.

Сообщается, что всего в июне состоялись 11 пленарных заседаний Рады. В среднем на них был зарегистрирован 351 из 422 народных депутатов.

Как сообщалось, из-за отсутствия депутатов Верховная Рада провалила рейтинговое голосование и не смогла продолжить заседание 7 июня.

Украинская правда