Нардепи з Опоблоку виявилися найбільшими прогульниками червня – КВУ

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Понеділок, 26 червня 2017, 13:26

Депутати з фракції "Опозиційного блоку" найгірше відвідували пленарні засідання Верховної Ради в червні.

Про це свідчать результати дослідження Комітету виборців України.

Зокрема, як показав аналіз, найкраще відвідували засідання парламенту в червні депутати Радикальної партії Олега Ляшка та "Народного Фронту", найгірше – "Волі Народу" та "Опозиційного блоку".

Так, в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 91% депутатів фракції РПЛ, 88% – "Народного Фронту", 87% – БПП, 86% – "Батьківщини", 80% – "Самопомочі", 77% – групи "Відродження", 76% – групи "Воля Народу", 73% – позафракційних депутатів, 70% – "Опозиційного блоку".

За даними дослідження, 6 народних депутатів пропустили всі засідання ВРУ поточного місяця.

"Серед таких депутатів Євген Бакулін ("Опозиційний блок"), В’ячеслав Богуслаєв ("Воля Народу"), Андрій Білецький, Дмитро Ярош (позафракційні), а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада. Ці депутати не відвідали жодного засідання Ради як за даними письмової, так і електронної реєстрацій", - йдеться в результатах аналізу.

За отриманою КВУ інформацією, 43 нардепи пропустили більше половини засідань Ради.

Повідомляється, що всього в червні відбулося 11 пленарних засідань Ради. В середньому на них були зареєстровані 351 із 422 народних депутатів.

 

Як повідомлялося, через відсутність депутатів Верховна Рада провалила рейтингове голосування і не змогла продовжити засідання 7 червня.

Українська правда

Теми: КВУ Верховна Рада
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