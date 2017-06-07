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Парубию пришлось закрыть заседание ВР из-за прогульщиков

Среда, 7 июня 2017, 13:23

Из-за отсутствия депутатов Верховная Рада провалила рейтинговое голосование и не смогла продолжить заседание в среду днем.

О таком решении заявил спикер ВР Андрей Парубий после неудачной попытки голосования.

Так Парубий попытался понять, сколько депутатов есть в зале и назначил рейтинговое голосование. Набралось лишь 213 депутатов, недостаточно для принятия решений.

 

"Когда в рабочее время депутаты отсутствовали в зале - это подло по отношению к тем, кто сегодня на фронте, кто сегодня на рабочих местах учит детей, лечит детей. И никому из них в голову не приходит отсутствовать на рабочем месте в рабочее время", - возмутился спикер перед голосованием ВР Андрей Парубий.

После провала голосования Парубий закрыл заседание.

Спикер также пообещал обнародовать фамилии прогульщиков.

Как известно, согласно регламенту, утреннее заседание Верховной Рады в среду длится до 14:00. Во второй половине дня нардепы должны работать в комитетах и фракциях.

Олег Твердь, УП

Темы: Верховная Рада
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