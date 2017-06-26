Макрона высказался о роли Анны Киевской для Украины и Франции

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Понедельник, 26 июня 2017, 13:57

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил давние отношения между Украиной и Францией, вспомнив Анну Ярославну (Киевскую).

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Петром Порошенко.

"Прежде всего, должен сказать вам, что между нашими двумя странами очень давние отношения, очень глубокая история, и вы этому посвятили некоторое время сегодня, чтобы отдать должное Анне Киевской. Вы показали, насколько важна эта история XI века, насколько глубоко укоренившиеся наши давние страницы" - сказал Макрона.

Он высказал мнение, что Украина и Франция должны больше работать через административное партнерство и через сектор бизнеса.

Как известно, 29 мая, в ходе выступления во Франции президент РФ Владимир Путин назвал Анне Ярославне "русской" и заявил, что французско-российские отношения начались с ее брака с Генрихом I в 1051 году.

Позже заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что президент РФ Владимир Путин "пытался ввести в заблуждение", назвав Анне Ярославне русской.

Украинская правда

Темы: Франция история
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