Макрон висловився про роль Анни Київської для України і Франції

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Понеділок, 26 червня 2017, 13:57

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на давніх стосунках між Україною і Францією, згадавши Анну Ярославну (Київську).   

Про це він сказав під час спільного брифінгу із президентом Петро Порошенком.

"Передовсім, маю сказати вам, що між нашими двома країнами є дуже давні стосунки, дуже глибока історія і ви цьому присвятили деякий час сьогодні щоб віддати належне Анні Київській. Ви показали, наскільки важлива ця історія XI століття, наскільки глибоко закорінені наші давні сторінки", - сказав Макрон.

Він висловив думку, що Україна і Франція повинні більше працювати через адміністративне партнерство і через сектор бізнесу.  

Як відомо, 29 травня, в ході виступу у Франції президент РФ Володимир Путін назвав Анну Ярославну "руською" і заявив, що французько-російські відносини почалися з її шлюбу з Генріхом I в 1051 році.  

Пізніше заступник глави АП Дмитро Шимків заявив, що президент РФ Володимир Путін "намагався ввести в оману", назвавши Анну Ярославну руською.

Українська правда

Теми: Франція історія
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