В МИД Германии не верят в быстрое решение конфликта на Донбассе

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Вторник, 27 июня 2017, 00:27

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что и пророссийские боевики и украинские силы нарушают соглашение о прекращении огня на Донбассе, и в краткосрочной перспективе, вероятно, конфликт не будет решен.

Об этом он сказал в понедельник на заседании Европейского совета по международным отношениям, передает Reuters.

"Очень трудно найти выход после стольких лет… Конечно, мы пытаемся, но не похоже, что у нас будет (кратковременное разрешение) кризиса в регионе", - заявил Габриэль.

Он отметил, что поддерживает усилия "Нормандской группы", однако, по его словам, наблюдатели миссии ОБСЕ не были настроены оптимистично по вопросу Донбасса.

 "У меня нет хороших сообщений по этому вопросу", - сказал он.

Темы: Германия Донбасс
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