НАТО: Российская угроза растет по всем фронтам

НАТО столкнулось с попытками России увеличить свой военный потенциал практически по всем фронтам и союзникам нужно быть начеку, чтобы не допустить повторения ситуации, как в Крыму и на Донбассе.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел в ходе выступления в Брюсселе, передает Politico.

Он отметил, что хотя намерения России не всегда ясны, ее растущий военный потенциал бесспорен.

"Когда дело доходит до возможностей (российской армии), нет сомнений в том, что Россия развивает свои возможности, как в традиционных, так и в ядерных составляющих. Когда дело касается учений, их способности развернуть войска на большие расстояния и эффективно использовать их достаточно далеко от своей собственной территории, нет никаких сомнений (в наращивании военного потенциала)", - подчеркнул Павел.

Он также обратил внимание на растущее военное присутствие России, в частности на размещение в аннексированном Крыму и Калининграде межконтинентальных баллистических ракет.

Павел добавил, что НАТО сталкивается с "серьезной модернизацией российской армии".