НАТО: Российская угроза растет по всем фронтам

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Вторник, 27 июня 2017, 03:50

НАТО столкнулось с попытками России увеличить свой военный потенциал практически по всем фронтам и союзникам нужно быть начеку, чтобы не допустить повторения ситуации, как в Крыму и на Донбассе.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел в ходе выступления в Брюсселе, передает Politico.

Он отметил, что хотя намерения России не всегда ясны, ее растущий военный потенциал бесспорен.

 "Когда дело доходит до возможностей (российской армии), нет сомнений в том, что Россия развивает свои возможности, как в традиционных, так и в ядерных составляющих. Когда дело касается учений, их способности развернуть войска на большие расстояния и эффективно использовать их достаточно далеко от своей собственной территории, нет никаких сомнений (в наращивании военного потенциала)", - подчеркнул Павел.

Он также обратил внимание на растущее военное присутствие России, в частности на размещение в аннексированном Крыму и Калининграде межконтинентальных баллистических ракет.

Павел добавил, что НАТО сталкивается с "серьезной модернизацией российской армии".

Темы: НАТО Росcия
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