Активисты рассказали, кто больше всех кнопкодавил в Раде в июне

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Вторник, 27 июня 2017, 10:42

В течение июня 24 народных депутата 41 раз голосовали за своих коллег в Верховной Раде.

Об этом говорится в отчете общественного движения "Чесно".

Сообщается, что таким образом парламентарии более чем вдвое превысили предыдущий антирекорд неличного голосования, установленный в марте, - тогда депутаты кнопкодавили 19 раз за месяц.

"Среди кнопкодавов июня - представители группы "Видродження"(8 депутатов), "Оппозиционного блока" (6 депутатов), "Народного фронта" (5 депутатов), "Блока Петра Порошенко" (4 депутата) и один депутат от группы "Воля народа", - рассказали активисты.

Полный список депутатов-кнопкодавов выглядит так:

  1. Ирина Ефремова ("Народный фронт") - 8 раз;
  2. Антон Яценко ("Видродження") - 4 раза;
  3. Владимир Бандуров ("Воля народа") - дважды;
  4. Василий Гуляев ("Видродження") - дважды;
  5. Дмитрий Колесников ("Оппозиционный блок") - дважды;
  6. Артур Мартовицкий ("Оппозиционный блок") - дважды;
  7. Александр Урбанский ("Блок Петра Порошенко") - дважды;
  8. Андрей Шинькович ("Блок Петра Порошенко") - дважды;
  9. Владимир Шкварилюк ("Народный фронт") - дважды;
  10. Григорий Заболотный ("Блок Петра Порошенко")
  11. Иван Мельничук ("Блок Петра Порошенко");
  12. Станислав Березкин ("Видродження");
  13. Виктор Бондарь ("Видродження");
  14. Евгений Геллер ("Видродження");
  15. Антон Киссе ("Видродження");
  16. Дмитрий Святаш ("Видродження");
  17. Виталий Хомутынник ("Видродження");
  18. Александр Кирш ("Народный фронт");
  19. Андрей Река ("Народный фронт");
  20. Сергей Фаермарк ("Народный фронт");
  21. Алексей Билый ("Оппозиционный блок");
  22. Дмитрий Добкин ("Оппозиционный блок");
  23. Александр Долженков ("Оппозиционный блок");
  24. Сергей Матвиенков ("Оппозиционный блок").

"Больше всех в июне голосовала вместо коллег депутат от "Народного фронта" Ирина Ефремова из регламентного комитета Верховной Рады. По иронии, именно этот комитет должен следить за соблюдением регламента ВРУ", - отмечают в организации.

 

Ирина Ефремова голосует сразу двумя руками

Фото движения "Чесно"

Там отметили также "привычку" кнопкодавить депутата от "Видродження" Антона Яценко.

"Движению ЧЕСНО удалось идентифицировать 16 таких случаев с начала его каденции. В июне этот народный избранник минимум дважды проголосовал на четырех депутатских местах одновременно", - говорят активисты.

Они напомнили, что ст. 84 Конституции обязывает народных депутатов Украины голосовать лично, но действующее законодательство не предусматривает никаких санкций за нарушение этой нормы.

Как сообщалось, в мае народные депутаты кнопкодавили 14 раз.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада
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