Активисты рассказали, кто больше всех кнопкодавил в Раде в июне

В течение июня 24 народных депутата 41 раз голосовали за своих коллег в Верховной Раде.

Об этом говорится в отчете общественного движения "Чесно".

Сообщается, что таким образом парламентарии более чем вдвое превысили предыдущий антирекорд неличного голосования, установленный в марте, - тогда депутаты кнопкодавили 19 раз за месяц.

"Среди кнопкодавов июня - представители группы "Видродження"(8 депутатов), "Оппозиционного блока" (6 депутатов), "Народного фронта" (5 депутатов), "Блока Петра Порошенко" (4 депутата) и один депутат от группы "Воля народа", - рассказали активисты.

Полный список депутатов-кнопкодавов выглядит так:

Ирина Ефремова ("Народный фронт") - 8 раз; Антон Яценко ("Видродження") - 4 раза; Владимир Бандуров ("Воля народа") - дважды; Василий Гуляев ("Видродження") - дважды; Дмитрий Колесников ("Оппозиционный блок") - дважды; Артур Мартовицкий ("Оппозиционный блок") - дважды; Александр Урбанский ("Блок Петра Порошенко") - дважды; Андрей Шинькович ("Блок Петра Порошенко") - дважды; Владимир Шкварилюк ("Народный фронт") - дважды; Григорий Заболотный ("Блок Петра Порошенко") Иван Мельничук ("Блок Петра Порошенко"); Станислав Березкин ("Видродження"); Виктор Бондарь ("Видродження"); Евгений Геллер ("Видродження"); Антон Киссе ("Видродження"); Дмитрий Святаш ("Видродження"); Виталий Хомутынник ("Видродження"); Александр Кирш ("Народный фронт"); Андрей Река ("Народный фронт"); Сергей Фаермарк ("Народный фронт"); Алексей Билый ("Оппозиционный блок"); Дмитрий Добкин ("Оппозиционный блок"); Александр Долженков ("Оппозиционный блок"); Сергей Матвиенков ("Оппозиционный блок").

"Больше всех в июне голосовала вместо коллег депутат от "Народного фронта" Ирина Ефремова из регламентного комитета Верховной Рады. По иронии, именно этот комитет должен следить за соблюдением регламента ВРУ", - отмечают в организации.

Ирина Ефремова голосует сразу двумя руками Фото движения "Чесно"

Там отметили также "привычку" кнопкодавить депутата от "Видродження" Антона Яценко.

"Движению ЧЕСНО удалось идентифицировать 16 таких случаев с начала его каденции. В июне этот народный избранник минимум дважды проголосовал на четырех депутатских местах одновременно", - говорят активисты.

Они напомнили, что ст. 84 Конституции обязывает народных депутатов Украины голосовать лично, но действующее законодательство не предусматривает никаких санкций за нарушение этой нормы.

Как сообщалось, в мае народные депутаты кнопкодавили 14 раз.

Украинская правда