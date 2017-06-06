Активисты составили рейтинг "кнопкодавов" мая

В мае 2017 года депутаты 14 раз нарушили требование о единоличном голосовании в Верховной Раде.

Об этом сообщает Общественное движение "ЧЕСНО"

"Среди кнопкодавов мая - представители Группы "Відродження "(2 депутата), "Народного Фронта "(2 депутата), 1 депутат из БПП и еще 1 внефракционный", - говорится в сообщении.

На первом месте по количеству нарушений - Антон Яценко, член депутатской группы "Партия "Відродження", экс-"регионал", кнопкодав-рекордсмен, известный голосованием на 5-и местах. На его счету всего 12 фактов "кнопкодавства", из них 6 – в мае 2017.

Одним из голосований, во время которого активисты зафиксировали нарушения, стало голосование об отмене "закона Савченко", когда нардеп от "Народного фронта" Иванчук проголосовал сначала за двоих своих однофракцийцев, а затем - за кого-то из БПП.

Ранее УП публиковала рейтинг прогульщиков и кнопкодавов за 2016 год.