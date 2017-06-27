Активісти розповіли, хто найбільше кнопкодавив у Раді в червні

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Вівторок, 27 червня 2017, 10:42

Протягом червня 24 народні депутати 41 раз голосували за своїх колег у Верховній Раді.

Про це йдеться у звіті громадського руху "Чесно".

Повідомляється, що таким чином парламентарі більше ніж вдвічі перевищили попередній антирекорд неособистого голосування, встановлений у березні, - тоді депутати кнопкодавили 19 разів за місяць.

"Серед кнопкодавів червня — представники групи "Відродження" (8 депутатів), "Опозиційного блоку" (6 депутатів), "Народного фронту" (5 депутатів), "Блоку Петра Порошенка" (4 депутати) та один депутат від групи "Воля народу", - розповіли активісти.

Повний список депутатів-кнопкодавів виглядає так:

  1. Ірина Єфремова ("Народний фронт") - 8 разів;
  2. Антон Яценко ("Відродження") - 4 рази;
  3. Володимир Бандуров ("Воля народу") - двічі;
  4. Василь Гуляєв ("Відродження") - двічі;
  5. Дмитро Колєсніков ("Опозиційний блок") - двічі;
  6. Артур Мартовицький ("Опозиційний блок") - двічі;
  7. Олександр Урбанський ("Блок Петра Порошенка") - двічі;
  8. Андрій Шинькович ("Блок Петра Порошенка") - двічі;
  9. Володимир Шкварилюк ("Народний фронт") - двічі;
  10. Григорій Заболотний ("Блок Петра Порошенка");
  11. Іван Мельничук ("Блок Петра Порошенка");
  12. Станіслав Березкін ("Відродження");
  13. Віктор Бондар ("Відродження");
  14. Євгеній Гєллєр ("Відродження");
  15. Антон Кіссе ("Відродження");
  16. Дмитро Святаш ("Відродження");
  17. Віталій Хомутиннік ("Відродження");
  18. Олександр Кірш ("Народний фронт");
  19. Андрій Река ("Народний фронт");
  20. Сергій Фаєрмарк ("Народний фронт");
  21. Олексій Білий ("Опозиційний блок");
  22. Дмитро Добкін ("Опозиційний блок");
  23. Олександр Долженков ("Опозиційний блок");
  24. Сергій Матвієнков ("Опозиційний блок").

"Найбільше в червні голосувала замість колег депутатка від "Народного фронту" Ірина Єфремова з регламентного комітету Верховної ради. За іронією, саме цей комітет має слідкувати за дотриманням регламенту ВРУ", - наголошують в організації.

 

Ірина Єфремова голосує відразу двома руками

Фото руху "Чесно"

Там зазначили також "звичку" кнопкодавити депутата від "Відродження" Антона Яценко.

"Руху ЧЕСНО вдалося ідентифікувати 16 таких випадків від початку його каденції. У червні цей народний обранець щонайменше двічі проголосував на чотирьох депутатських місцях одночасно", - кажуть активісти.

Вони нагадали, що ст. 84 Конституції зобов’язує народних депутатів України голосувати особисто, але чинне законодавство не передбачає жодних санкцій за порушення цієї норми.

Як повідомлялося, у травні народні депутати кнопкодавили 14 разів.

Українська правда

Теми: Верховна Рада
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