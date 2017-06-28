СЦКК: Торецку грозит гуманитарная катастрофа, садики закроют

Ситуация с водоснабжением города Торецка Донецкой области значительно усложнилась и грозит гуманитарной катастрофой.

Об этом заявила украинская сторона СЦКК, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Исполняющий обязанности мэра города Юрий Евсиков бьет тревогу, предупреждая о возможности гуманитарной катастрофы", - говорится в сообщении.

Вода поступает в город по водоводу "Горловка-Торецк". Еще в начале 2017-го года, в результате обстрелов со стороны НЗФ ОРДО, был поврежден участок водовода, проходящего через линию соприкосновения в районе шахты имени Гагарина. По подсчетам коммунальных служб Торецка, на землю ежедневно вытекает около 15 тысяч кубометров воды.

Из-за этого в городе введен жесткий график водоснабжения: почти 35 тысяч жителей получают воду только 2 часа в сутки, в поселки Северное и Железное вода подается на 2 часа один раз в двое суток.

С повышением температуры воздуха, расход воды существенно увеличился и ситуация значительно осложнилась. Столбик термометра в Торецке на этой неделе достиг отметки 33 градуса. В многоэтажках в центральной части города вода доходит только до второго этажа.

По словам Евсикова, в городе может вспыхнуть эпидемия инфекционных заболеваний. Городская санэпидемстанция готовится на днях закрыть все детские сады. Сотрудники ГСЧС подвозят воду в цистернах, но ее хватает только для неотложных нужд.

С начала 2017 года торецкие коммунальщики отправили шесть заявок на обеспечение безопасного выполнения ремонтно-восстановительных работ на водоводе, по каждой из которых украинской стороной СЦКК в кратчайшие сроки были получены гарантии безопасности и неоднократно направлены соответствующие обращения российской стороне СЦКК.

"Евсиков уверяет, что для обследования и ремонта водовода достаточно одного летнего светового дня, только 10 часов! Но даже и на это непродолжительное время НЗФ ОРДО не желают обеспечить "режим тишины", несмотря и на то, что с 24-го июня в зоне АТО объявлено перемирие на период сбора урожая", - заявили в СЦКК.

Как сообщалось, 25 июня украинская сторона СЦКК заявляла, что Торецку грозит техногенная катастрофа из-за затопления двух неработающих шахт.

Украинская правда