СЦКК: Торецьку загрожує техногенна катастрофа

Місту Торецьк Донецької області загрожує техногенна катастрофа через затоплення двох непрацюючих шахт.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

"Через затоплення шахт імені Артема та "Південної" на поверхню підіймається газ метан, який потрапляє у підвали житлових та виробничих будівель, що може призвести до вибухів та отруєння людей", - йдеться в повідомленні.

У СЦКК відзначили, що вода потрапляє в підземні виробки через пошкодження ділянки водоводу "Горлівка-Торецьк", що виникло в результаті обстрілу з боку бойовиків.

За підрахунками комунальних служб Торецька на землю щодня витікає близько 15 000 кубометрів води. Внаслідок цього, жителі отримують воду тільки дві години на добу.

У зв'язку з підвищенням температури повітря, витрата води істотно збільшився і ситуація значно ускладнилася. За словами мера Торецька Юрія Євсікова, в місті в будь-який момент може виникнути епідемія інфекційних захворювань.

При цьому наголошується, що обстежити і відремонтувати водогін можна за два-три дні. Однак бойовики не дають гарантій безпеки на час виконання ремонту.

Також техногенна катастрофа може загрожувати Новгородському, розташованому поблизу Торецька.

"На місцевому фенольному заводі вже давно необхідно провести роботи по укріпленню протиаварійного захисту дамби шламонакопичувача. На сьогодні в цьому штучному резервуарі зібралося майже 33 тисячі тон рідких відходів, що містять фенол, нафталін, формальдегіди, сірчану кислоту, нафтопродукти та інші хімічні сполуки, що утворилися в процесі роботи підприємства", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу з боку бойовиків, на заводі виведений з ладу трубопровід, через який здійснювалася відкачка води і рівень рідини в накопичувачі скоро може досягти критичної позначки.

"Переповнення шламонакопичувача може призвести до руйнування дамби, і тоді отруйний потік хлине на найближче селище Новгородське, потім потрапить до річки Кривий Торець, а далі в Сіверський Донець, який є одним з небагатьох джерел питної води для всієї Луганської та частини Донецької області", - підкреслили в СЦКК.

З початку 2017 року "Торецький фенольний завод" відправив 9 заявок на забезпечення безпеки на час ремонту, однак бойовики так і не надали гарантії.