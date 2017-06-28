Убийство полковника ГУР: Прокуратура ищет очевидцев и видео с регистраторов

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Среда, 28 июня 2017, 13:57

Следователи Главной военной прокуратуры разыскивают очевидцев теракта, в результате которого погиб один из руководителей ГУР Минобороны Максим Шаповал, и видео с регистраторов авто, на которых может быть зафиксировано событие и обстановка до и после него. 

Об этом говорится в сообщении Главной военной прокуратуры от 28 июня.

"Всех очевидцев данного теракта, лиц которым известны какие-либо обстоятельства преступления и события, которые ему предшествовали, а также водителей, на автомобильных видеорегистраторах которых зафиксировано событие и обстановка до и после него, Главная военная прокуратуры просит безотлагательно обращаться к старшему следственной группы по номеру 097-297-33-70", - говорится в сообщении.

В настоящее время в расследовании теракта продолжаются процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств уголовного преступления и лиц его совершивших.

Как известно, 27 июня около 8:15 на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался "Мерседес", водитель от сильного взрыва погиб.

Погибшим оказался один из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

По факту подрыва автомобиля открыто уголовное производство по статье "теракт". Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.

Украинская правда

Темы: теракт убийство разведка прокуратура Киев
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