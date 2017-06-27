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Вибухом у Києві поранило 2 перехожих. Підозрюють теракт

Вівторок, 27 червня 2017, 10:59

За фактом вибуху автомобіля у Солом’янському районі Києва відкрито кримінальне провадження за статтею про терористичний акт.

Про це повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик у Facebook.

За інформацією лікарів, внаслідок вибуху загинув чоловік.

Киянка 1990 року народження отримала осколкові поранення ніг, проходячи поруч. Її життю нічого не загрожує. 

Крім того, по допомогу до лікарів звернувся чоловік 1946 р.н. з осколковим пораненням підборіддя.

Обом потерпілим надали допомогу без подальшої госпіталізації.

"Особа загиблого встановлена, це – діючий військовослужбовець", – констатували в поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Підслідність у цьому кримінальному провадженні визначать органи прокуратури.

Як відомо, близько 8:15 у вівторок, 27 червня, на перехресті вулиць у Соломʼянському районі Києва вибухнув "Мерседес". Від сильного вибуху водій загинув.

За даними джерел УП, загинув один із керівників Головного управління розвідки Міноборони Максим Шаповал.

Олена Рощенко, УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствополіціяМіноборонирозвідка
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