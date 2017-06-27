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У Києві вибухнув автомобіль – водій загинув

Вівторок, 27 червня 2017, 09:09
У Києві вибухнув автомобіль – водій загинув
Нацполіція

У Солом'янському районі Києва стався вибух автомобіля "Мерседес", водій загинув.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Спершу повідомлялося про постраждалого чоловіка. О 9:40 поліція повідомила офіційно, що водій унаслідок вибуху загинув.  

Про вибух на перехресті вулиць Соломʼянська та Олексіївська поліції повідомили о 8:16 вівторка.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, експерти-криміналісти, вибухотехніки, лікарі "швидкої" та рятувальники. Встановлюються причини і обставини вибуху.

Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо її правової кваліфікації.

У Солом'янському районі вибухнув автомобіль
У Солом'янському районі вибухнув автомобіль
Сергей Петренко

Як повідомляє Sud.ua, вибух стався біля будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою вул. Механізаторів, 9, його свідками стали двоє членів ВККС, які проїжджали поруч.

Очевидці пишуть у Facebook, що вибух був дуже сильний, "у машині зірвало дах".

УП, оновлено о 9:43

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
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